Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Система репутации и много камео — новые детали Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам»

4 мая во всём мире прошёл неофициальный праздник день «Звёздных войн». В связи с этим журналисты издания Game Informer опубликовали большой материал с новыми подробностями игры Star Wars Outlaws от Ubisoft — автор статьи даже прошёл демоверсию.

Коротко о главном

В арсенале главной героини Кэй Весс будет крюк-кошка, бинокль, бластер и заколка-отмычка. Также всевозможную помощь ей будет оказывать питомец Кэй и дроид ND-5;

Демоверсия проходила в городе Мирогана, столице Тошары. По словам креативного директора Outlaws Джулиана Герити, команда не хотела создавать город, в котором легко заблудиться. Поэтому команда создала плотную, компактную, но крайне оживлённое место;

Во время прохождения Star Wars Outlaws геймеры встретят нескольких знакомых по фильмам персонажей: Джабба Хатта, леди Ки’ру и так далее. Авторы уверяют, что добавление камео носит весомую роль, а не просто фансервис;

Разработчики отметили, что важной механикой станет система репутации. Протагонистке будет необходимо выстраивать отношения сразу с несколькими группировками. К примеру, если отношения с фракцией хорошие, то героиня сможет посещать убежища её убежище и получит другие приятные бонусы.

Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и попытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной.

Игра выйдет 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.