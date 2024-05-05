Рэпер Xzibit намекнул на возвращение культового шоу «Тачку на прокачку»

Рэпер Xzibit опубликовал в одной из своих соцсетей загадочный пост. В нём содержится фотография автомобиля, на капоте которого золотой краской написаны инициалы артиста.

Также снизу другим шрифтом указана дата — 9 мая. Многие пользователи предположили, что таким образом Xzibit анонсировал возвращение культового шоу «Тачка на прокачку». В любом случае вся правда станет известна в назначенный день, поскольку подробности пока не раскрываются.

Фото: Соцсети Xzibit

Пришло время вернуться к кастомизации тачек.

«Тачка на прокачку» — легендарная телевизионная программа, выходившая на американском телеканале MTV. В каждом выпуске команда автомехаников и дизайнеров радикально улучшает и чинит автомобиль, который изначально находится в плохом состоянии. За всё время было выпущено шесть сезонов.