В новом сезоне «Ворониных» простятся с Николаем Ворониным

Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники раскрыл детали следующего сезона «Ворониных». Во-первых, авторы ситкома обновят каст: Марию Ильюхину, которая играла Машу на протяжении 10 лет, заменят на малоизвестную актрису Карину Орлову.

Во-вторых, в первой серии 25-го сезона герои простятся с Николаем Ворониным, роль которого исполнил Борис Клюев. Напомним, народный артист России умер в сентябре 2020 года. Отмечается, что создатели сериала пытались найти замену Клюеву, однако повторить образ грубоватого пенсионера никто не смог.

В-третьих, авторы изменили квартиру, в которой Вера и Костя живут вместе с детьми. Теперь это жилище с современным ремонтом и панорамным видом на какой-то новый ЖК.

Ожидается, что премьера 25-го сезона состоится до конца 2024 года.