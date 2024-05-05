Боевик «Каскадёры» с Райаном Гослингом стартовал в прокате с $ 65 млн

3 мая состоялась премьера боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант. За первые выходные картина заработала в мировом прокате $ 65,4 млн, причём около $ 25,4 млн от этой суммы пришлось на США.

Бюджет ленты составил $ 140 млн, так что для окупаемости ей необходимо заработать минимум $ 240 млн. Критики и рядовые зрители высоко оценили фильм, поэтому наверняка проблем с отбитием затрат у него не возникнет.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере.

Дата выхода боевика «Каскадёры» в кинотеатрах России пока не раскрывается.