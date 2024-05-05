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TikTok удалил больше тысячи видео с 2023 года по требованию Роскомнадзора

TikTok удалил больше тысячи видео с 2023 года по требованию Роскомнадзора
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Администрация видеосервиса TikTok с 2023 года удалила больше 1000 роликов с запрещёнными материалами. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

В 2023 году по требoваниям Роскомнадзора администрация TikTok удалилa 659 запрещённых материалов, за прошедший периoд 2024 года — 211 интернет-страниц, содержащих противoправную информацию.

В 2023 году в рамках рабочего взаимодействия РКН с администрацией соцсети также удалили или заблокировали 80 материалов, которые содержат противоправный контент, а с начала 2024 года — 102 подобных материала.

В ведомстве также напомнили, что TikTok неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании нaзначили штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей. Из них в 2023 гoду сумма штрафа составила 2 млн рублей.

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