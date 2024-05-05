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Стример Бустер представил обновлённый состав своей команды GUN5 по CS 2

Стример Бустер представил обновлённый состав своей команды GUN5 по CS 2
Иван SELLTER Мирошников
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Киберспортивный клуб GUN5 Esports, владельцем которого является популярный российский стример Вячеслав buster Леонтьев (более 3,9 млн фолловеров на Twitch), сообщил об изменениях в составе по Counter-Strike 2.

К ростеру присоединились два экс-игрока ForZe — tN1R и SELLTER, а также Easy из молодёжного состава Aurora Gaming.

Новый состав GUN5 Esports по CS2:

  • Иван SELLTER Мирошников;
  • Иван Easy Микитенко;
  • Андрей tN1R Татаринович;
  • Владислав xiELO Лысов;
  • Владислав FinigaN Усов.

Обновлённая GUN5 дебютирует в рамках турнира WINLINE PRO LEAGUE CS2, который пройдёт с 28 мая по 3 июня.

Свой киберспортивный клуб Бустер открыл осенью прошлого года, пока единственной победой ростера по CS 2 стал успех на онлайн-турнире Hard Play Cup #8 в конце ноября.

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