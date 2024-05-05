Джоан Роулинг рассказала, какое наставление она дала Алану Рикману к роли Северуса Снейпа

В материале содержатся спойлеры по вселенной «Гарри Поттера».

Создательница «Гарри Поттера» Джоан Роулинг поделилась деталями судьбоносного разговора с Аланом Рикманом, исполнителем роли Северуса Снейпа в культовой киносаге. После того как британца утвердили на роль, он позвонил писательнице и пытался глубже понять своего персонажа.

В тот момент Роулинг открыла ему главный секрет саги и двойственность Северуса Снейпа.

Он позвонил мне и сказал: «Мне действительно нужно понять, что задумал Снейп. Я играю чистого злодея?» Он стал единственным, кому я сказала: «Снейп был влюблён в мать Гарри. Ты — двойной агент. Но ты не любишь её сына. И не можешь преодолеть интуитивную неприязнь к мальчику, который выглядит как твой заклятый враг». Я рассказала Алану, что будет дальше по сюжету, — задолго до того, как это произошло в фильмах.

Джоан Роулинг также призналась, что убивать Северуса Снейпа было ужасно, но это «часть нашей жизни». С таким же скрежетом в сердце автор прощалась и с другими героями, включая Люпина, Тонкс и Фреда Уизли.