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Российский капитан Tundra Esports может пропустить турнир PGL Wallachia в Румынии

Российский капитан Tundra Esports может пропустить турнир PGL Wallachia в Румынии
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Керри и капитан европейской команды Tundra Esports Иван Pure Москаленко во время личной трансляции на Twitch сообщил, что может не сыграть на PGL Wallachia Season 1 — следующем топ-турнире по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Киберспортсмен признал, что пока не знает, сможет ли попасть в Румынию, где пройдёт чемпионат.

Как буду добираться до Румынии? Может, вообще не буду добираться… Посмотрим, ребята. Может, не доберёмся мы до Румынии.

Неясно, касается ли это заявление только Пьюра, обоих российских игроков (за Tundra также играет 9Class) или всей команды полностью.

Ранее стало известно, что проблемы с визой испытывает мидер Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак. Возможно, коллектив выступит с заменой.

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