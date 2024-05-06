Авторы «Поколения «Ви» почтут память актёра Чанса Пердомо во втором сезоне сериала

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31 марта стало известно о смерти актёра Чанса Пердомо — звезды сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов». 27-летний молодой человек попал в смертельную аварию на мотоцикле, что подтвердили его близкие родственники.

Спустя месяц создатели шоу прояснили ситуацию касательно второго сезона. Авторы заявили, что не собираются менять актёра на кого-то другого, — вместо этого они частично переписали сюжетную линию его героя. Производство второго сезона тем временем стартует в мае.

Мы не собираемся брать другого актёра на эту роль, потому что никто не может заменить Чанса. Вместо этого мы нашли время и место, чтобы переработать сюжетные линии второго сезона к старту производства в мае. Мы почтим память Чанса и его наследие в этом сезоне.

В шоу «Поколение «Ви» американский артист играл роль Андре Андерсона, приняв участие во всех восьми эпизодах первого сезона.