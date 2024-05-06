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NAVI не смогли выйти в плей-офф с первого места — известны все участники и сетка плей-офф ESL Pro League S19 по CS 2

NAVI не смогли выйти в плей-офф ESL Pro League по CS 2 с первого места в группе
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На Мальте завершился групповой этап крупного турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс. В результате определились 16 команд, которые с 7 по 12 мая разыграют титул в плей-офф.

В заключительном матче группы D состав украинского клуба NAVI уступил американской Complexity Gaming — 1:2 (13-8, 9-13, 8-13). По итогу coL выходят в плей-офф с первого места, а «рождённые побеждать» — со второго.

CS 2. ESL Pro League - Season 19 . Группа D. Финал (верхняя сетка)
05 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Complexity Gaming
Окончен
2 : 1
Natus Vincere

Команды-победители каждой группы получат преимущество и начнут плей-офф со стадии четвертьфинала, вторые места подгрупп стартуют со второго раунда плей-офф, а остальные коллективы, в том числе российские Virtus.pro и BetBoom Team, — с первого.

Сетка плей-офф ESL Pro League Season 19 по CS 2

Сетка плей-офф ESL Pro League Season 19 по CS 2

Фото: ESL

Все матчи первого раунда плей-офф пройдут 7 мая. Соперником BetBoom Team станет австралийская FlyQuest, а Virtus.pro сыграет против европейской GamerLegion.

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