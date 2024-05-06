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Александр Мартынов хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Александр Мартынов хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»
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Актёр Александр Мартынов рассказал «Телепрограмме», что изначально хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя». У артиста действительно были такие мысли, но в проекте он всё же снялся.

По словам Мартынова, он решил остаться в шоу, поскольку авторы придумали отличное развитие его персонажа, Вали.

Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился. Не пожалел ни разу. Было очень интересно, будет и непредсказуемо. Мой герой раскроется.

Он также выразил мнение, что популярные ситкомы по типу «Универа» могут продолжаться бесконечно, пока в них снимаются полюбившиеся актёры.

Премьера сериала «Универ. 13 лет спустя» состоится 13 мая.

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