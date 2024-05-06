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«Фанаты будут в восторге от Шэдоу»: Бен Шварц — о персонаже в «Сонике в кино 3»

«Фанаты будут в восторге от Шэдоу»: Бен Шварц — о персонаже в «Сонике в кино 3»
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В недавнем интервью актёр Бен Шварц, озвучивающий Соника во франшизе «Соник в кино», поговорил про триквел и появление в нём ежа Шэдоу, которого сыграл Киану Ривз.

По словам Шварца, появление Шэдоу станет настоящим праздником для фанатов. К тому же и сама лента получится отличной.

Мне нравится появление Шэдоу и я думаю, что фанаты будут в восторге. Я надеюсь, фанаты понимают, насколько сильно мы заботимся о них. Подумайте о том, насколько сильно мы изменили фильм по сравнению с первым трейлером, что, на мой взгляд, было очень правильным шагом. Я думаю, фанаты почувствуют, что о них заботятся.

Премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря 2024 года. Судя по всему, Paramount Pictures не планирует переносить премьеру, несмотря на забастовки актёров и сценаристов Голливуда, состоявшиеся прошлым летом.

События ленты развернутся после второй части и расскажут новую историю с участием новых персонажей и с новыми событиями.

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