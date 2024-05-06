Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Никита Ефремов экстренно похудел для роли Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце»

Никита Ефремов экстренно похудел для роли Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце»
Комментарии

В недавнем интервью газете «Комсомольская правда» актёр Никита Ефремов рассказал о своей работе над лентой «Стальное сердце», в которой он сыграл Соловья-разбойника.

По словам артиста, ради роли ему пришлось экстренно похудеть, однако подобное происходит не в первый раз. Ранее актёр уже проходил через подобное, чтобы сыграть в другом проекте.

Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссёр дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два.

Режиссёром картины выступает Карен Оганесян. Премьера ленты о противостоянии Ильи Муромца и Соловья-разбойника состоится в 2025 году.

Материалы по теме
Всё, что нужно знать про фильм «Фуриоса»: чем выделяется приквел «Безумного Макса»
Всё, что нужно знать про фильм «Фуриоса»: чем выделяется приквел «Безумного Макса»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android