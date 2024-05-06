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Сына Николаса Кейджа подозревают в избиении матери — СМИ

Сына Николаса Кейджа подозревают в избиении матери — СМИ
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Издание TMZ сообщило, что сына Николаса Кейджа Уэстона подозревают в избиении собственной матери и бывшей жены Кейджа Кристины Фалтон.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что Уэстон Кейдж числится подозреваемым в нанесении побоев своей матери. Предполагаемый инцидент произошел вечером 5 мая, когда Уэстон находился в доме Кристины в Лос-Анджелесе.

Уэстон и Кристина якобы вступили в словесную перепалку, которая затем, предположительно, переросла в драку. По информации TMZ, к Кристине была направлена машина скорой помощи, хотя в больницу никто не был доставлен.

Через небольшой промежуток времени папарацци засняли Фалтон в синяках, выходящую из дома. Сама женщина заявила, что между ней и сыном произошла небольшая ссора и не более.

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