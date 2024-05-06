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Эндрю Гарфилд и Клэр Фой сыграют в фильме по сказке «Заколдованный лес»

Эндрю Гарфилд и Клэр Фой сыграют в фильме по сказке «Заколдованный лес»
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Издание Deadline сообщило, что Эндрю Гарфилд и Клэр Фой сыграют в экранизации детской книги «Заколдованный лес». Артистам достанутся главные роли.

Neal Street Productions, Elysian Film Group и Ashland Hill Media Finance будут отвечать за работу над лентой, сценарий для которой напишет лауреат BAFTA Саймон Фарнаби, а режиссёром выступит Бен Грегор.

Основанный на серии романов для детей «Заколдованный лес», полнометражный фильм расскажет о Полли, Тиме и их детях Бет, Джо и Фрэн – современной семье, которая оказалась вынужденной переехать в отдалённую английскую деревню.

Ранее актёры уже работали вместе над лентой 2017 года «Дыши ради нас». В проекте у них получился отличный тандем, который ожидается и в экранизации.

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