Хоумлендера из «Пацанов» скоро добавят в Mortal Kombat 1 — первый тизер

Студия NetherRealm опубликовала первый тизер нового персонажа для Mortal Kombat 1 — Хоумлендера из сериала «Пацаны». Знаменитый суперзлодей скоро станет доступен для всех обладателей набора Kombat Pack.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В небольшом ролике разработчики показали вирусную сцену с персонажем, в которой он жадно пьёт молоко. После этого он сражается с Лю Каном и без проблем одолевает своего противника, используя лазер из глаз и удар самолётом в качестве Fatality.

Когда Хоумлендер станет играбельным персонажем в Mortal Kombat 1, в студии NetherRealm не сообщили. Однако в описании ролика указана дата премьеры четвёртого сезона «Пацанов» — возможно, за героя можно будет сыграть уже 13 июня.