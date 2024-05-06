Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоумлендера из «Пацанов» скоро добавят в Mortal Kombat 1 — первый тизер

Хоумлендера из «Пацанов» скоро добавят в Mortal Kombat 1 — первый тизер
Аудио-версия:
Комментарии

Студия NetherRealm опубликовала первый тизер нового персонажа для Mortal Kombat 1 — Хоумлендера из сериала «Пацаны». Знаменитый суперзлодей скоро станет доступен для всех обладателей набора Kombat Pack.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В небольшом ролике разработчики показали вирусную сцену с персонажем, в которой он жадно пьёт молоко. После этого он сражается с Лю Каном и без проблем одолевает своего противника, используя лазер из глаз и удар самолётом в качестве Fatality.

Когда Хоумлендер станет играбельным персонажем в Mortal Kombat 1, в студии NetherRealm не сообщили. Однако в описании ролика указана дата премьеры четвёртого сезона «Пацанов» — возможно, за героя можно будет сыграть уже 13 июня.

Материалы по теме
Видео
Опубликован трейлер четвёртого сезона сериала «Пацаны»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android