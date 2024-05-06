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В Baldur's Gate 3 мог быть кооператив в духе Divinity, но это оказалось сложно реализовать

В Baldur's Gate 3 мог быть кооператив в духе Divinity, но это оказалось сложно реализовать
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В интервью PC Gamer глава студии Larian Свен Винке рассказал, что в Baldur's Gate 3 могли добавить кооперативный режим в духе Divinity: Original Sin, но задумка оказалась слишком сложной для реализации.

По словам главы Larian, в команде пытались экспериментировать с кооперативным режимом, чтобы у геймеров появилась возможность вести ролевой диалог со своим другом.

Мы пытались поэкспериментировать с этим — проблема в том, что заставить работать подобное очень сложно. В Original Sin вы действительно могли вести ролевой диалог со своим другом в кооперативной игре. В какой-то момент в Baldur's Gate 3 мы хотели увидеть подобное, но была проблема в слишком массивных диалоговых ветках. Нам пришлось всё вырезать.

Несмотря на неудачу с Baldur's Gate 3, подобную систему Larian хочет реализовать в своей следующей игре.

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