Киберспортсмен Guo из Китая стал чемпионом турнира по Hearthstone Battlegrounds

Китайский игрок Guo занял первое место на турнире BetBoom Classic: Hearthstone Battleground с призовым фондом $ 25 тыс.

По итогам финала Guo набрал 56 очков, в то время как его ближайший преследователь американец BeterBabbit отстал от него на пять очков.

Итоги BetBoom Classic: Hearthstone Battleground

1-е место: Guo (Китай) — $ 10 тыс.;

2-е место: BeterBabbit (США) — $ 4 тыс.;

3-е место: VV (Китай) — $ 3 тыс.;

4-е место: GaoShou (Китай) — $ 2,5 тыс.;

5-е место: Matsuri (Япония) — $ 2 тыс.;

6-е место: GuDDummit (Россия) — $ 1,5 тыс.;

— $ 1,5 тыс.; 7-е место: Zorgo (Германия) — $ 1,223 тыс.;

8-е место: Iner (Россия) — $ 777.

Также в рамках соревнования по режиму игры Hearthstone под названием «Поля сражений» выступили такие известные стримеры, как Владислав SilverName Синотов, Владимир Vovapain Толмачев и Алексей Pch3lk1n Пчёлкин, однако они в топ-8 не попали.

Турнир BetBoom Classic: Hearthstone Battleground прошёл в LAN-формате в период с 3 по 5 мая 2024 года в Дубае, ОАЭ. На турнире 24 участника сразились за призовой фонд в размере $ 25 тыс.