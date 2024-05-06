Стартовали съёмки сериала «Костя — Вера», продолжения «Ворониных»

Телеканал СТС запустил съёмки комедийного сериала «Костя – Вера» — продолжения знаменитого ситкома «Воронины». Производством занимается киностудия Team Films по заказу продюсерского центра «Леан-М», в первый сезон войдёт 17 эпизодов.

По сюжету Костя и Вера после ухода из жизни главы семейства Николая Петровича переезжают с детьми в новую квартиру, а Галина Ивановна уезжает на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Леню перебраться сначала к матери, а затем и к младшему брату. Вместе с Ворониными поселится жених Маши – обычный парень из провинции Сергей не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна в своё время, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидного жениха для дочери.

Режиссёром шоу выступает Артур Румынский, который работал над «Ворониными». В продолжении также вернутся Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева и Станислав Дужников. У спин-оффа пока нет точной даты премьеры.