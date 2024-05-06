«Обида и расстройство»: продюсер Рудченко — о негативе Эмили Блант в сторону Кончаловского

В интервью изданию News.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что актриса Эмили Блант рассчитывала получить роль в фильме российского режиссёра Андрея Кончаловского, но её не взяли в ленту. Из-за этого артистка выливает на постановщика много ненависти.

По словам Рудченко, в подобных ситуациях людьми банально движет обида, которую тяжело контролировать.

В таких случаях в основном людьми движет обида, когда артист считает себя заслуженным, чтобы претендовать на эту роль и его утвердили. И тут вдруг режиссёр считает по-другому и выбирает другого персонажа. Конечно, артист в расстроенных чувствах может наговорить подобные вещи, на самом деле так не считая. Люди в расстройствах часто говорят что-то не относящееся к делу.

Блант намеревалась сыграть у Кончаловского в ленте «Лев зимой». Тогда актрисе было 19 лет, она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II. Якобы именно из-за отказа со стороны режиссёра актриса, когда уже стала взрослой, критиковала режиссёра и называла его мерзким человеком.