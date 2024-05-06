Продажи складных смартфонов в России взлетели почти вдвое

В России резко выросли продажи складных смартфонов — примерно в 1,5–2 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка. Драйверами роста эксперты называют появление новых брендов-производителей «раскладушек» и общий тренд на эксклюзивный дизайн гаджетов.

Так, «М.Видео-Эльдорадо» отмечает сразу трёхкратный рост продаж смартфонов со складными корпусами в 2023 году и продолжение роста на 147% в первом квартале 2024-го. В объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota продажи «раскладушек» в первом квартале выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей пользуются модели Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, Tecno Phantom V Flip и Honor Magic V2.

Эксперты считают, что рост продаж складных смартфонов связан с несколькими факторами. Гаджеты стали куда привлекательнее для аудитории из-за постепенного снижения стоимости устройств, уникального дизайна и роста предложений от различных брендов.