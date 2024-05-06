Tundra Esports пропустит PGL Wallachia Season 1 из-за визовых проблем — её заменит MOUZ

Европейский коллектив Tundra Esports пропустит турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 из-за визовых проблем. На турнире команду под руководством россиянина Ивана Pure Москваленко заменит MOUZ из Европы. Информация об этом появилась в социальных сетях организаторов чемпионата.

Как сообщил турнирный оператор PGL, занимающийся проведением соревнования в Румынии, представители Tundra Esports не смогли вовремя предоставить информацию, подтверждающую готовность виз у состава, поэтому коллектив пропустит PGL Wallachia Season 1.

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Следующей командой, претендовавшей на участие в турнире, была OG, однако этот европейский коллектив также не сможет выступить на соревнованиях. В итоге приглашение на чемпионат досталось ростеру MOUZ, который занял третье место в европейских отборочных к PGL Wallachia Season 1.

Турнир PGL Wallachia Season 1 пройдёт в период с 10 по 19 мая в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.