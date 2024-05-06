«Нормально работает один фильм»: кинотеатры России поставили антирекорд майских праздников

Суммарная выручка кинотеатров России за прошедший уик-энд оценивается в районе 300-305 млн рублей. Это худшие выходные с начала 2024 года и антирекорд для майских праздников — кинозалы заработали примерно на 23% меньше, чем в прошлом году.

Эксперты из издания «Кинобизнес» отмечают, что в этом нет ничего удивительного.

Третью неделю кряду нормально работает только один фильм, при этом результаты его недостаточно хороши, чтобы тянуть на себе весь кинопрокат.

Речь о фантастическом фильме «Сто лет тому вперёд», заработавший более 140 млн за выходные. На втором месте — «Всемирный потоп» с результатом почти в семь раз меньше (22,6 млн рублей).

Вероятно, провальные результаты связаны с полным отказом показывать голливудские фильмы в России на майских праздниках. Также стоит вспомнить, что прокатное удостоверение не получила комедия «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи.