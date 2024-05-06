Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Таиланде стартовали съёмки фантастической драмы ON с Юлией Пересильд

В Таиланде стартовали съёмки фантастической драмы ON с Юлией Пересильд
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Инфинити Контент» объявила о старте производства фантастической драмы ON с Юлией Пересильд («Вызов») в главной роли. Съёмки начались в городе Пхукет, Таиланд, и продлятся как минимум несколько недель.

Фильм расскажет о талантливой разработчице Ксении, которая после неудачной презентации решает арендовать виллу на океане, оснащенную искусственным интеллектом. На следующий день девушка обнаруживает, что она заперта, а нейросеть превратилась из идеального собеседника и комфортного дома в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями.

Режиссёром проекта выступит Евгений Корчагин («Говорит Земля!») — постановщик планирует «снять фильм таким образом, чтобы он не стал кинематографичным моноспектаклем». Драма ON выйдет в прокате в начале 2025 года.

Материалы по теме
Стартовали съёмки сериала «Костя — Вера», продолжения «Ворониных»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android