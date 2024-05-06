В Таиланде стартовали съёмки фантастической драмы ON с Юлией Пересильд

Кинокомпания «Инфинити Контент» объявила о старте производства фантастической драмы ON с Юлией Пересильд («Вызов») в главной роли. Съёмки начались в городе Пхукет, Таиланд, и продлятся как минимум несколько недель.

Фильм расскажет о талантливой разработчице Ксении, которая после неудачной презентации решает арендовать виллу на океане, оснащенную искусственным интеллектом. На следующий день девушка обнаруживает, что она заперта, а нейросеть превратилась из идеального собеседника и комфортного дома в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями.

Режиссёром проекта выступит Евгений Корчагин («Говорит Земля!») — постановщик планирует «снять фильм таким образом, чтобы он не стал кинематографичным моноспектаклем». Драма ON выйдет в прокате в начале 2025 года.