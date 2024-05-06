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Подписчики YouTube Premium смогут переходить к главным моментам видео одной кнопкой

Подписчики YouTube Premium смогут переходить к главным моментам видео одной кнопкой
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В марте видеохостинг YouTube запустил тестирование новой функции «Jump ahead» с возможностью перейти к самым популярным моментам видео. Теперь это доступно всем обладателям платной подписки YouTube Premium.

Jump Ahead позволяет при нажатии кнопки перемотать видео до следующего интересного момента — такого, какой уже выбирали большинство зрителей. Формат возникает на несколько секунд, а затем исчезает, если пользователь хочет использовать обычную перемотку.

Фото: 9to5google

Для работы «Jump ahead» YouTube использует искусственный интеллект и данные о просмотрах. Пока функционал доступен только для видео с большим количеством просмотров и только в США, но позже будет расширен до всех видеороликов, в том числе и на других языках.

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