На YouTube вышел большой отрывок «Королевства планеты обезьян» — почти 8 минут видео

Издание Rotten Tomatoes выложило на YouTube большое превью фантастического фильма «Королевство планеты обезьян», премьера которого состоится в кино уже 10 мая.

В видео вошёл пятиминутный отрывок со сценой, на которой обезьяны добывают яйца, а также нарезка с лучшими моментами из других частей ленты.

Видео доступно на YouTube-канале MovieClips. Права на видео принадлежат 20th Century Fox.

Сюжет четвёртого фильма в рамках франшизы повествует о событиях, которые происходят через несколько поколений после событий оригинальной трилогии.

К этому времени юди одичали, а среди животных началась новая междоусобная война из-за лидера Проксимуса, желающего поработить другие кланы в поисках последних следов человеческих технологий.