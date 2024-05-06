Второй сезон футбольного аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» выйдет в октябре

Авторы аниме-адаптации манги «Синяя тюрьма: Блю Лок» объявили, что второй сезон сериала выйдет в октябре 2024 года.

Ранее инсайдеры уже сообщали, что продолжение футбольной истории должно выйти осенью, но официальное подтверждение появилось только сейчас.

Фото: 8bit

Первый сезон «Блю Лок» вышел в 2022 году и собрал отличные оценки зрителей, а в конце апреля в японском прокате выпустили полнометражный фильм «Эпизод с Наги». В кинотеатрах других стран лента пока не появилась.

Сюжет рассказывает о специальном лагере для талантливых футболистов. Он создан для того, чтобы отобрать лучшего нападающего для сборной Японии перед чемпионатом мира — молодым игрокам приходится пройти множество жёстких испытаний, чтобы достичь цели.