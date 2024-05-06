Hades 2 вышла в раннем доступе в Steam и Epic Games

Продолжение культовой rogue-like Hades появилось в раннем доступе в Steam и Epic Games Store. Сейчас игру можно купить, в том числе и в России — цена составляет 1100 рублей.

Разработчики отмечают, что Hades 2 будет находиться в предрелизной стадии как минимум до конца 2024 года, поскольку они ещё не смогли реализовать все механики и добавить весь контент, который хотели.

В версии Hades II, подготовленной для раннего доступа, уже содержится больше регионов, врагов и полностью озвученных персонажей, чем в полной версии первой части Hades. Но это далеко не всё, что мы запланировали, и вас ждут новые локации, герои, противники, сюжетные события и игровые функции

В Supergiant Games также предупредили, что в будущем стоимость игры может увеличиться: это будет зависеть от количества нового контента и времени, которое Hades 2 проведёт в раннем доступе.

Ознакомиться с ранней версией Hades 2 можно в Steam по этой ссылке.