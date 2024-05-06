«Влад хорошо влился в коллектив»: руководитель Доты в VP — о новом игроке состава Антаресе

Руководитель направления Dota 2 в киберспортивном клубе Virtus.pro Александр StrangeR Соломонов рассказал о ближайших планах команды и новом игроке ростера Владиславе Antares Кертмане.

StrangeR сообщил, что все игроки состава Virtus.pro по Dota 2 получили визы в Румынию и выступят на турнире PGL Wallachia Season 1.

Команда получила визы и собралась на буткемпе для подготовки к PGL Wallachia. Месяц предстоит насыщенный, важно правильно спланировать подготовку ко всем турнирам.

Также глава направления Dota 2 в российской киберспортивной организации прокомментировал адаптацию новичка ростера «медведей» Владислава Antares Кертмана.

Касательно Антареса. По первому впечатлению Влад хорошо влился в коллектив и без проблем адаптировался к нашему тренировочному процессу. Безусловно, кое-что изменилось, но этого мы и хотели.

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Представитель Virtus.pro отметил, что у команды «впереди много работы», а результат будет оцениваться «на дистанции». В период с 10-го по 19 мая пройдёт турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2, в рамках которого российский коллектив и ещё 15 составов сразятся за призовой фонд в размере $ 1 млн.