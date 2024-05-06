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Появились первые кадры финала «Детства Шелдона» со звёздами «Теории Большого взрыва»

Появились первые кадры финала «Детства Шелдона» со звёздами «Теории Большого взрыва»
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Телеканал CBS опубликовал первые кадры из финального, 14-го эпизода сериала «Детство Шелдона». На нём можно увидеть Джима Парсонса и Маим Бялик в своих знаменитых амплуа — взрослого Шелдона Купера и Эми Фаулер.

Фото: CBS/Warner Bros.

Фото: CBS/Warner Bros.

Фото: CBS/Warner Bros.

Как именно будет обосновано появление персонажей в спин-оффе, пока неизвестно. Авторы хотят сохранить все детали в тайне вплоть до премьеры последней серии, которая состоится 16 мая. В этот день выйдут 13-й и 14-й эпизоды седьмого сезона, которые завершат арку молодого Шелдона Купера и его близких.

Тем временем телеканал CBS уже начал работу над новым сериалом по вселенной ситкома — шоу получило название «Первый брак Джорджи и Мэнди». Новый сериал будет посвящён Джорджи и его невесте Мэнди, которые живут в Техасе. Премьера шоу состоится осенью.

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