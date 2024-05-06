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Съёмки фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето официально завершены

Съёмки фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето официально завершены
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Режиссёр Хоаким Роннинг объявил о завершении съёмочного процесса фильма «Трон: Арес» — третьей части культовой фантастической серии. Постановщик опубликовал некоторые кадры с площадки и заявил, что его команда «раздвинула границы кинопроизводства».

На одном из кадров можно увидеть кадр с Джаредом Лето, смотрящим прямо в камеру. Войдёт ли этот момент в финальную версию ленты, неизвестно.

На этом съёмки «Трона: Арес» завершены. Я действительно верю, что благодаря нашей невероятной команде мы раздвинули границы кинопроизводства. За шесть недель ночных съёмок мы ни разу не сбились с графика. Большое спасибо нашему замечательному актёрскому составу за их самоотдачу на площадке. Мне не терпится показать миру, что мы создали.

Премьера фильма «Трон: Арес» ожидается 10 октября 2025 года. В третьей части серии сыграют Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Джефф Бриджес («Большой Лебовски»), Грета Ли («Прошлые жизни») и другие актёры.

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