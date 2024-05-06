Вышло обновление в Dota 2: новые функции «Лабораторий» и голосование за Collector's Cache

Компания Valve выпустила обновление для Dota 2. Разработчики добавили несколько новых функций для экспериментального раздела «Лаборатории», а также запустили голосование за наборы героев из «Мастерской», которые попадут в Collector's Cache.

Обновление «Лабораторий»:

Параметр «Более заметная полоса здоровья» теперь находится в меню «Настройки» -> «Интерфейс». Ранее эта функция была частью экспериментальных настроек «Лаборатории».

Небольшие изменения таких функций, как карта на весь экран, анализ подобранной игры и фильтрация действий нажатием клавиши.

Кнопка отзывов из карты ивента «Павшая корона» добавлена в интерфейс «Лабораторий».

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Кроме этого, Valve запустила голосование за наборы из «Мастерской». Лучшие сеты затем попадут во внутриигровую сокровищницу Collector's Cache, которая будет приурочена к предстоящему обновлению «Павшей короны». Кнопка для голосования находится в главном меню игры. Опрос пользователей продлится до 21 мая.