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Филипп Киркоров снялся в главной роли для нового фильма

Филипп Киркоров снялся в главной роли для нового фильма
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Российская звезда Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска «Шоу Воли». Артист рассказал, что его утвердили для нового фильма в главной роли. Притом Киркоров не станет режиссёром картины, а лишь снимется в ней.

Артист также заявил, что есть и второй исполнитель главной роли, но кто это именно, он раскрывать не стал. Киркоров уверен, что для зрителей это «будет сюрпризом».

Это кино. Большой метр… Я не режиссер, я… исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом.

Съёмки неназванной картины начнутся летом. Никаких её подробностей, включая названия, жанра, сюжетных деталей или съёмочной команды, Киркоров не раскрыл, оставив своих поклонников в неведении.

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