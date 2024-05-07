Представлен дорогой и стилизованный iPhone 15 Pro к 9 мая

Российский люксовый бренд Caviar представил особенный комплект к скорому празднованию 9 мая. В набор входит iPhone 15 Pro, а также футляр с встроенным мини-телевизором, который проигрывает композицию «День Победы».

Смартфон украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты, а также барельефом пятиконечной звезды из авиационного титана. Дизайн дополнен панно из телячьей кожи в красном цвете, «символизирующем силу и энергию в русской культуре».

Фото: Caviar

Стоимость комплекта начинается от 519 тыс. рублей — за такую стоимость можно приобрести iPhone 15 Pro с объёмом памяти 128 ГБ. Самая дорогая версия обойдется в 624 тыс. рублей — это iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ. Серию выпустили ограниченным тиражом — в него вошли 99 устройств.