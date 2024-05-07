Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлен дорогой и стилизованный iPhone 15 Pro к 9 мая

Представлен дорогой и стилизованный iPhone 15 Pro к 9 мая
Комментарии

Российский люксовый бренд Caviar представил особенный комплект к скорому празднованию 9 мая. В набор входит iPhone 15 Pro, а также футляр с встроенным мини-телевизором, который проигрывает композицию «День Победы».

Смартфон украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты, а также барельефом пятиконечной звезды из авиационного титана. Дизайн дополнен панно из телячьей кожи в красном цвете, «символизирующем силу и энергию в русской культуре».

Фото: Caviar

Стоимость комплекта начинается от 519 тыс. рублей — за такую стоимость можно приобрести iPhone 15 Pro с объёмом памяти 128 ГБ. Самая дорогая версия обойдется в 624 тыс. рублей — это iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ. Серию выпустили ограниченным тиражом — в него вошли 99 устройств.

Материалы по теме
На шлем Apple Vision Pro запретили выпускать игры с реалистичным оружием
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android