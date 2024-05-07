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«Невозможно его заменить»: Екатерина Волкова — о Борисе Клюеве и новом сезоне «Ворониных»

«Невозможно его заменить»: Екатерина Волкова — о Борисе Клюеве и новом сезоне «Ворониных»
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Актриса Екатерина Волкова в соцсетях отреагировала на информацию издания Mash, в котором говорилось о том, что в первой серии 25-го сезона «Ворониных» планируется некое прощание с Николаем Ворониным. Там же сообщалось и о том, что создатели сериала пытались найти замену Борису Клюеву.

По словам Волковой, эта информация — фейк, не имеющий ничего общего с правдой. Она призвала не верить СМИ, а более тщательно изучать информацию в официальных источниках.

Никого мы не пробовали на роль Николая Петровича, а точнее, Бориса Владимировича Клюева. Папа он один единственный. И невозможно никем его заменить.

Ожидается, что премьера 25-го сезона «Ворониных» состоится до конца 2024 года. А ещё недавно стартовали съёмки спин-оффа «Ворониных» под названием «Костя — Вера».

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