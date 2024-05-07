Эксперты назвали странным то, что Starfield не будет работать в 60 FPS на Xbox Series S

В начале мая Bethesda анонсировала для Starfield крупнейший патч, с выходом которого в игре обновят карту, добавят кастомизацию интерьеров космического корабля и, что не менее важно, ролевой экшен получит поддержку 60 FPS, но только на Xbox Series X.

На днях эксперты из Digital Foundry выпустили ролик, в котором выразили мнение о том, что Starfield на старшей Xbox всегда будет держать стабильные 60 кадров в секунду. По словам специалистов, во время загруженных сцен или в больших локациях стоит ожидать просадок.

Более того, в Digital Foundry назвали странным то, что игра не будет работать в 60 FPS на Xbox Series S — младшей консоли. По словам специалистов, авторы могли сочетать разрешение в 1080p при повышенной частоте кадров, но, видимо, они не стали этого делать.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.

Крупный апдейт выйдет 15 мая на ПК и Xbox Series. В будущем Starfield получит транспортные средства.