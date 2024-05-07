Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперты назвали странным то, что Starfield не будет работать в 60 FPS на Xbox Series S

Эксперты назвали странным то, что Starfield не будет работать в 60 FPS на Xbox Series S
Аудио-версия:
Комментарии

В начале мая Bethesda анонсировала для Starfield крупнейший патч, с выходом которого в игре обновят карту, добавят кастомизацию интерьеров космического корабля и, что не менее важно, ролевой экшен получит поддержку 60 FPS, но только на Xbox Series X.

На днях эксперты из Digital Foundry выпустили ролик, в котором выразили мнение о том, что Starfield на старшей Xbox всегда будет держать стабильные 60 кадров в секунду. По словам специалистов, во время загруженных сцен или в больших локациях стоит ожидать просадок.

Более того, в Digital Foundry назвали странным то, что игра не будет работать в 60 FPS на Xbox Series S — младшей консоли. По словам специалистов, авторы могли сочетать разрешение в 1080p при повышенной частоте кадров, но, видимо, они не стали этого делать.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.

Крупный апдейт выйдет 15 мая на ПК и Xbox Series. В будущем Starfield получит транспортные средства.

Материалы по теме
Обзор Indika: какой получилась игра про одержимую бесом монашку
Видео
Обзор Indika: какой получилась игра про одержимую бесом монашку
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android