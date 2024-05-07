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«Прежде чем я умру»: Сандра Буллок хочет сняться ещё в одном фильме с Киану Ривзом

«Прежде чем я умру»: Сандра Буллок хочет сняться ещё в одном фильме с Киану Ривзом
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Во время совместной беседы в подкасте 50 MPH Сандра Буллок и Киану Ривз высказались на тему того, что им определённо нужно вместе сняться ещё в одном фильме и поработать, как в старые добрые времена. Актёры снимались вместе в ленте «Скорость».

По словам Буллок, до того, как она покинет этот мир, она хочет сняться в одной ленте с Ривзом. Актёр поддержал коллегу и выразил то же самое желание.

Прежде чем я умру, прежде чем покину эту планету, я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой.

Также актёры высказались о своей «химии» в фильме «Скорость». По словам артистов, они ни к чему не прибегали, поскольку у них была настоящая привязанность, благодаря которой взаимодействие между персонажами получилось по-настоящему живым.

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