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«Покупаем не думая»: геймеры в полном восторге от Hades 2

«Покупаем не думая»: геймеры в полном восторге от Hades 2
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Вчера в раннем доступе в Steam вышла Hades 2. Это продолжение оригинальной Hades, рассказывающее не про Загрея, а про его сестру Мелиною. Первые геймеры уже поделились своими впечатлениями от игры.

На данный момент у игры 98% положительных отзывов. Пользователи хвалят большую вариативность в сборке различных билдов, благодаря чему геймплей не наскучивает. Ещё похвалы удостоился арт-дизайн, который, впрочем, был одной из изюминок оригинала.

Такое покупается не думая.
Какой неожиданный и приятный подарок на этот вечер и кучу других дней. Тут и думать не нужно, великолепное продолжение лучшего рогалика в мире, однозначно брать!
Парадокс данной игры в том, что, заходя в столь хардкорный проект, начинаешь расслабляться и получать удовольствие не столько от прохождения, сколько от процесса.

Разработчики отмечают, что Hades 2 будет находиться в предрелизной стадии как минимум до конца 2024 года. Потом её выпустят на консолях. Сейчас игру можно купить, в том числе и в России — цена составляет 1100 рублей.

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