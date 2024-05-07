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В Минкульте Новосибирской области заявили о нежелании снимать кино с Никитой Кологривым

В Минкульте Новосибирской области заявили о нежелании снимать кино с Никитой Кологривым
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Актёр Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», посетил в марте кинофестиваль «Семейные традиции», где рассказал о желании снять фильм про сибирских ученых.

Тогда артист заявил, что хочет, чтобы каждый россиянин увидел тех людей «которые создают кучи лабораторий, трудятся в закрытых комнатах в масках, в очках, в шапочках».

Я хочу написать целый большой кластер сценариев про учёных, про Академгородок, про молодёжь, которая там тусуется. Я не понимаю, почему наша страна не знает о тех людях, которые создают кучи лабораторий, трудятся в закрытых комнатах в масках, в очках, в шапочках, и их никто никогда не увидит. Но они делают такое важное дело.

В ответ на его слова в Минкульте Новосибирской области заявили, что не планируют сотрудничать с Кологривым. Причин отказа работать вместе не озвучили, но, вероятно, это связано с недавним скандалом вокруг актёра и одного из новосибирских баров.

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