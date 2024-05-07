Взрослый Шелдон Купер и Эми Фара Фаулер — на кадрах финального эпизода «Детства Шелдона»

В Сети появилась парочка кадров из финального эпизода сериала «Детство Шелдона». На них можно увидеть знакомые лица: Джима Парсонса и Майем Биалик, которые вернулись к образам Шелдона и Эми Фары Фаулер.

Фото: CBS

Фото: CBS

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная и культовая «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

Роль юного Шелдона в шоу сыграл Иэн Армитедж, который полюбился зрителям так же, как его взрослая версия, сыгранная Джимом Парсонсом.

Финальная и 14-я серия седьмого сезона выйдет 16 мая. На это история «Детства Шелдона» подойдёт к своему логическому завершению.