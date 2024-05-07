Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Взрослый Шелдон Купер и Эми Фара Фаулер — на кадрах финального эпизода «Детства Шелдона»

Взрослый Шелдон Купер и Эми Фара Фаулер — на кадрах финального эпизода «Детства Шелдона»
Комментарии

В Сети появилась парочка кадров из финального эпизода сериала «Детство Шелдона». На них можно увидеть знакомые лица: Джима Парсонса и Майем Биалик, которые вернулись к образам Шелдона и Эми Фары Фаулер.

Фото: CBS

Фото: CBS

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная и культовая «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

Роль юного Шелдона в шоу сыграл Иэн Армитедж, который полюбился зрителям так же, как его взрослая версия, сыгранная Джимом Парсонсом.

Финальная и 14-я серия седьмого сезона выйдет 16 мая. На это история «Детства Шелдона» подойдёт к своему логическому завершению.

Материалы по теме
«Глупое решение»: Энни Поттс — о закрытии сериала «Детство Шелдона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android