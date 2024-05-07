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Nintendo покажет преемницу Switch до марта 2025 года

Nintendo покажет преемницу Switch до марта 2025 года
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Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что компания представит преемницу Switch, следующую консоль, до марта 2025 года. На грядущем Direct, который пройдёт в июне, ждать показа устройства не стоит.

По словам Фурукава, компания продемонстрирует новую консоль в течение текущего финансового года. На Direct покажут игры на вторую половину 2024-го.

Мы объявим о преемнице Nintendo Switch в течение этого финансового года. Прошло более девяти лет с тех пор, как мы объявили о существовании Nintendo Switch в марте 2015 года. В июне этого года мы проведём конференцию Nintendo Direct, посвящённую линейке игр Nintendo Switch на вторую половину 2024 года, но, пожалуйста, имейте в виду, что во время этой презентации не будет упоминания о преемнице Nintendo Switch.

Вместе с этим Nintendo выпустила финансовый отчёт. Из него стало известно, что продажи Nintendo Switch превысили 141,3 млн единиц, а OLED-версия значительно превзошла по продажам обычную Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite.

Другие данные из отчёта

  • Nintendo ждёт падения продаж Switch на 14%.
  • За прошедший финансовый год было продано 20,5 млн копий The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
  • Mario Kart 8 Deluxe по-прежнему остаётся лидером в топ-10 самых продаваемых эксклюзивов Nintendo. Тираж тайтла составляет почти 62 млн единиц.
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