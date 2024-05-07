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Cloud9 снялась с BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2 — клуб всё ещё формирует состав

Cloud9 снялась с BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2 — клуб всё ещё формирует состав
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Российский состав Cloud9 по Counter-Strike 2 пропустит турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 с призовым фондом $ 500 тыс. Информация об этом появилась в социальных сетях турнирного оператора FISSURE.

Как сообщается в анонсе, Cloud9 вынуждена пропустить соревнование в Сербии из-за того, что ростер клуба по Counter-Strike 2 до сих пор находится в процессе формирования. «Мы уважаем наших фанатов и готовы принять участие в турнирах, только если можем выложиться на 100%», — прокомментировали ситуацию представители киберспортивной организации.

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Состав Cloud9 на текущий момент:

  • Кирилл Boombl4 Михайлов;
  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Константин Groove Пикинер (тренер);
  • Илья Perfecto Залуцкий (инактив);
  • Абай HObbit Хасенов (инактив).

Кто выступит на «Даче» вместо Cloud9, пока официально неизвестно. Однако организаторы соревнования отметили, что объявят замену «совсем скоро». Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 19 мая в Белграде, Сербия.

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