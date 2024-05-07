Blacklist пропустит PGL Wallachia S1 из-за визовых проблем — её заменит Azure Ray

Филлипинская команда Blacklist International не смогла получить визы для выступления на турнире PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 в Румынии. Коллектив из Юго-Восточной Азии на турнире заменит китайская Azure Ray.

По словам организаторов чемпионата, представители Blacklist International не смогли вовремя получить визы, даже несмотря на отсроченный дедлайн. Так как ни одна команда из Юго-Восточной Азии больше не готовила необходимые документы, турнирный оператор PGL пригласил на соревнование Azure Ray из Китая, которая заняла второе место в региональных отборочных к ивенту.

Турнир PGL Wallachia Season 1 с призовым фондом $ 1 млн пройдёт в LAN-формате с 10 по 19 мая 2024 года в Бухаресте, Румыния. Ранее из-за визовых проблем с чемпионата снялась европейская Tundra Esports. Также из-за сложностей с визой соревнование может пропустить мидер Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак