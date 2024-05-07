iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в начале 2024 года

Аналитическая компания Counterpoint Research подвела итоги продаж смартфонов в первом квартале 2024 года — в период с 1 января по 31 марта. Никаких сюрпризов не случилось: наибольшую долю продаж вновь удерживают Apple и Samsung.

Так, самым популярным гаджетом начала 2024 года стал iPhone 15 Pro Max с долей в 4,4% — это первый случай, когда лидерство удерживает максимальная версия гаджета от Apple. На втором месте оказался базовый iPhone 15 (4,3%), замкнул тройку iPhone 15 Pro (3,7%). Samsung заняла практически все остальные места в топе, начиная с новинки Galaxy S24 Ultra (1,9%) и заканчивая Galaxy A34 (1%).

Самые продаваемые смартфоны в первом квартале 2024 и 2023 годов Фото: Counterpoint Research

Аналитики отметили, что в индустрии смартфонов явно наметился сдвиг. Если раньше покупатели предпочитали базовые версии гаджетов, то в 2024 году лидируют именно премиальные устройства с подзаголовками Pro и Ultra.