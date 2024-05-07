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Sony тизерит свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VI — анонс 15 мая

Sony тизерит свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VI — анонс 15 мая
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Компания Sony опубликовала загадочный тизер своего нового флагманского смартфона. Японский производитель представит его уже 15 мая на своём YouTube-канале — анонс состоится в 10:00 по московскому времени.

Видео доступно на YouTube-канале Sony | Xperia. Права на видео принадлежат Sony.

Судя по всему, Sony намекает на выпуск Xperia 1 VI — ранее о смартфоне стало известно от инсайдеров. Одной из главных особенностей гаджета станет впечатляющий оптический зум, который должен превзойти показатели iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra.

Интересно, что раньше представители индустрии намекали на полный отказ Sony от бренда Xperia, однако этого не произойдёт в 2024 году. Сейчас японская корпорация также работает над революционным гаджетом с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем.

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