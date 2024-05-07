Вышел дублированный трейлер исторической драмы «На краю земли» с Гаем Пирсом

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дублированный трейлер фильма «На краю земли». Приключенческий боевик выйдет в российский прокат уже 6 июня с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Атмосфера Кино.

«На краю земли» расскажет о временах Великих географических открытий, когда на территорию современной Новой Зеландии приплыли колонизаторы из Англии и Нидерландов. Там европейцы столкнулись с суровым племенем маори, которое почитает духов предков, а за кровь платит только кровью.

Главную роль в картине сыграл Гай Пирс, известный по «Помни» и «Мэйр из Исттауна». Режиссёром фильма выступил Ли Тамахори, снявший «Умри, но не сейчас» по «Джеймсу Бонду».