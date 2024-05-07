Какие смартфоны OnePlus обновят до Android 15 — полный список

Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые компании уже начали публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Так, производитель OnePlus сообщил, какие гаджеты обновят до новейшей ОС и оболочки OxygenOS 15 соответственно.

Обновиться до Android 15 смогут пользователи OnePlus 10R и новее, включая линейку OnePlus 11, OnePlus 12, OnePlus Nord 3 и планшет OnePlus Pad. Компания решила не выпускать апгрейд для моделей из популярного каталога OnePlus 9.

Какие устройства OnePlus обновят до Android 15

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Open

OnePlus Pad.