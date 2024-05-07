Съёмки продолжения сериала «Король и Шут» начнутся этой осенью

Съёмки полнометражного фильма «Как в старой сказке» пройдут осенью — лента станет прямым продолжением сериала «Король и Шут» о судьбе одноимённой рок-группы.

Продюсер сериала Игорь Гудков рассказал, что у проекта пока нет утверждённого актёрского состава и сценария. Известно лишь, что музыку для «Как в старой сказке» вновь напишет Алексей Горшенёв, младший брат Горшка.

Сейчас идёт работа над сценарием, с которым помогает Александр Бузин — автор фэнтези для сериала. Тем не менее с этим есть свои трудности.

Понятно, что про саму группу снимать фильм уже нельзя, потому что главный герой, как мы знаем, трагически умер. Про него можно делать только что-то из раннего, но это мы уже показали…

Гудков также предположил, что зрители смогут увидеть фильм «Как в старой сказке» уже весной 2025 года.