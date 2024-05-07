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Канал Бустера на Twitch заблокировали за «взлом и манипуляции с платформой»

Канал Бустера на Twitch заблокировали за «взлом и манипуляции с платформой»
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Известный российский стример Вячеслав buster Леонтьев (более 3,9 млн фолловеров на Twitch) в соцсетях сообщил, что один из его каналов на платформе вчера вечером был заблокирован.

Под запрет попал запасной канал Леонтьева — busteroid1337. Как рассказал Бустер, причиной Twitch назвал «взлом и манипуляции с платформой».

Решил на втором канале ночью протестировать новый компьютер. Причина топовая, кстати.

Фото: buster

Официально на Twitch не разрешается регистрировать больше одной учётной записи, однако администрация разрешает некоторым топ-стримерам заводить запасной канал.

Вчера Бустер представил новый состав своей команды GUN5 по Counter-Strike 2. В ростер вошли два бывших игрока ForZe Esports, а также представитель «молодёжки» Aurora.

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