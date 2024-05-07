Учёные назвали токсичность в соцсетях частью человеческой природы — исследование

Группа учёных опубликовала в журнале Nature исследование о дискуссиях пользователей на различных интернет-платформах. В процессе исследования выяснилось, что все обсуждения неизменно приводят к появлению токсичности.

Эксперты проверили более 500 млн комментариев, оставленных более чем за 30 лет, и выяснили, что появление токсичных сообщений никак не зависит от темы обсуждения или степени модерации. Долгие дискуссии так или иначе всё равно перерастут в грубые споры, о чём свидетельствуют графики для разных соцсетей.

Деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсеть «Фейсбук» запрещена в стране. Фото: Nature

В своём исследовании учёные называют токсичность в Сети «фундаментальным аспектом взаимодействия между людьми». Примечательно, что такой стиль общения не отталкивает участников дискуссии — оказалось, что токсичность привлекает к обсуждению ещё больше людей.