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Учёные назвали токсичность в соцсетях частью человеческой природы — исследование

Учёные назвали токсичность в соцсетях частью человеческой природы — исследование
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Группа учёных опубликовала в журнале Nature исследование о дискуссиях пользователей на различных интернет-платформах. В процессе исследования выяснилось, что все обсуждения неизменно приводят к появлению токсичности.

Эксперты проверили более 500 млн комментариев, оставленных более чем за 30 лет, и выяснили, что появление токсичных сообщений никак не зависит от темы обсуждения или степени модерации. Долгие дискуссии так или иначе всё равно перерастут в грубые споры, о чём свидетельствуют графики для разных соцсетей.

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Деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсеть «Фейсбук» запрещена в стране.

Фото: Nature

В своём исследовании учёные называют токсичность в Сети «фундаментальным аспектом взаимодействия между людьми». Примечательно, что такой стиль общения не отталкивает участников дискуссии — оказалось, что токсичность привлекает к обсуждению ещё больше людей.

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